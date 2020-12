Jouhki, kes oli ka Latvala mänedžer, ütles Ilta-Sanomatile, et kui Latvalast saanuks tiimijuht mõne aasta pärast, poleks tegu suure üllatusega. «Kindlasti oli valikuid teisigi, kuid Jari-Matti tunneb meeskonda ja tausta hästi. Selles mõttes polegi see nii üllatav,» nentis ta.

«Sel aastal on Jari-Matti juhtinud oma ettevõtet ning teinud igasuguseid muid asju. Ilmselt koitis talle, et ta ei sõida enam rallit, vähemalt mitte niimoodi, et ta saaks karjääri jätkata,» lausus Jouhki.