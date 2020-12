M-Spordi rallimeeskonna vaimne isa Malcolm Wilson sõnas taskuhäälingus Talkative Broadcasting, et ta on üllatunud, kui palju hakkab Brexit äritegevust mõjutama.

Kõige suuremaks probleemiks on tema sõnul kaubandusleppe puudumine. «Jätkuvalt on õhus väga palju küsimusi, mis ootavad vastuseid. On täiesti hoomamatu, et nii hilises faasis pole meil jätkuvalt teadmisi asjades, mis mõjutavad meie igapäevast tegevust. Näib, et me ei saa enam samamoodi edasi talitada nagu varem,» sõnas Wilson.