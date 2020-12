Serviti võtab eurosarja kaheksandikfinaalis ette reisi Venemaale

«Loosi üle kurta ei saa, sest võimalike vastaste hulgas olid ka näiteks CSM Bukarest ja Velenje RK Gorenje, kes kindlasti venelastest tugevamad. Tänavu on meil üldse loosiga vedanud, aga ega nüüd ainult loosiõnnele lootma saa jääda. Peame ise mehed olema ja veerandfinaali pääsu nimel võitlema,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Saratovi meeskond loodi 2011. aastal riikliku põllumajandusülikooli juurde – siit ka nimi SGAU – ning aastast 2014 esineb Venemaa kõrgliigas. Kõrgemale viiendast kohast pole tõustud, ent kahel korral võideti karikavõistlustel pronksmedalid. Meeskond koosneb peamiselt Venemaa pallureist, üks mängija on kooseisus ka Valgenevest ja Ukrainast.

«Helistasin sõpradele Piiterist, kes kinnitasid, et Saratov on korralik meeskond ning mängib väga kiiret käsipalli. Peterburi Neva, kes samuti veel samas sarjas konkurentsis, alistas SGAU kodus 11 väravaga, aga võõrsil tehti viik. Mängudeni on veel aega ja küllap saame piisavalt infot koguda. Nagu ka venelastega läbi rääkida, kus ja millal mängud täpselt toimuvad,» lisas Musting.