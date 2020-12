Kert Toobal publikuta finaalist: võistlussärgid on seljas, kuid hooajaeelse treeningturniiri tunne on vahepeal

«Eks võimalusi oli meil sarnaselt Selverile sama palju. Teine ja kolmas geim olid üksteise koopiad, mingi hetkeni suutsime normaalset võrkpalli näidata, kuid otsustavusest jäi teatud hetkedel vajaka. Meil on vaja näidata vähem soperdamist ja peame meeskondlimumalt tegutsema,» tõdes Toobal pärast mängu.

Tallinna Selver on kesise hooaja alguse unustanud ja sammuvad hetkel võidult võidule. Toobali jaoks see mingi suur üllatus polnud. «Nad teevad seda, mida vaja. Täna tegi igas geimis nii Oliver Orav kui ka Renee Teppan ühe võimsa serviseerija. Kui tahad võrdselt mängida, siis peab meil ka olema võtta sellised kaks meest. Selveril on igal pool kvaliteeti ja tugevam võttis täna võidu,» jätkas kogenud sidemängija.