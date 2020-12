Kui praegused põrinafännid on harjunud, et Suurbritannia MM-etapp kätkeb endas automaatselt Walesi rallit, siis see pole alati nii olnud. Eelmisel sajandil kulgeski RAC nime kandnud võidukihutamine risti-rästi läbi Suurbritannia ning pole välistatud, et tänavugi minnakse säärast teed pidi.