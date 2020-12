Eriolukorra õppetunnid: koroona-aasta ergutas mõtlema uutele lahendustele

Kodulaed seadsid piirid

Iluuisutamisklubi Juna ja VK Janika seisid ala spetsiifikast tulenevalt ühise probleemi ees: kui spordisaalis sätib treener iga pisimatki kehahoiaku viga, siis kuidas teha seda virtuaalselt? Lahendus leiti nõnda, et pöörati tähelepanu hoopis teistele nüanssidele.

Iluuisutamine. Pilt on illustratiivne. FOTO: GRIGORY DUKOR/REUTERS/SCANPIX

«Tavapäraselt kulub kevadhooaeg võistlemisele, nüüd aga jäid võistlused ära ja selle asemel jõuti tegeleda sellega, mida siiani oli pikalt edasi lükatud, olgu tehnika õppimine ja lihvimine, süvendatud lihastreening, reeglite õpetamine või muud sarnast. Tähelepanu liikus kitsamalt laiemale,» sõnas Gorelašvili. Sama mõtte edastas ka Abolina. «Vahel sai mõnele detailile tõepoolest rohkem tähelepanu pöörata kui tavapärases treeningprotsessis. Näiteks tegid paljud uisutajad venitusi,» sõnas ta.

Muredki olid sarnased. «Meie koolis ei pingutanud mõni laps ei nii nagu hallis, sest talle tundus, et see ei ole ikkagi päris trenn,» rääkis Abolina, kes siiski rõõmustas, et neil on noor kollektiiv, kelle jaoks oli virtuaaltrennidele üleminek lihtne. Mõnevõrra keerulisem oli balletitundidega.

«Meil on üle 70-aastased õpetajad, kellel ongi keerulisem ekraani vahendusel tundi anda. Ka balleti spetsiifika on selline, et vaja on pidevalt korrigeerida. Olin seal palju ise abiks, justkui tõlgiks, aitasin muusika ja palju muugagi,» ütles Abolina.

Võimlemisklubis sai efektiivsete treeningute suureks murekohas väga proosaline põhjus: kellelgi ei ole kodus nii kõrgeid ega avaraid ruume, kui treeninguks vaja.

«Tavapäraselt treenime 13 × 13 m väljakul. Kodus seevastu on kitsad olud ja spordiga tegelemise võimalused oluliselt piiratumad,» ütles Gorelašvili.

Pallimängudes tegid treenerid palju individuaalset tööd. «Juhendajad tegid treeningurühmadele individuaalseid kavasid, fitnessitreenerid toetasid koostatud kavasid jõutreeningude ja pallitreeningutega videokavade abil FloraTV YouTube-kanalil ning kogu kontor töötas kodukontoris,» rääkis Järvalt.

Rapla treenerid ei jäänud samuti ootama konkreetseid juhendeid ega istunud, käed rüpes, vaid asusid ise lahendusi otsima. «Minu jaoks oli kõige parem näide see, kuidas üks treener sättis garaaži kaamera ja arvuti ning tegi seal harjutusi ette. Lapsed tegid kodus oma arvutite ees järele. See oli ehk kõige markantsem näide, kuidas laste trenne ja sidet klubiga hoida,» rääkis Karp.

Kõige tähtsam on infovahetus

Krossi hinnangul oli golfiklubi jaoks kõige suurem probleem teadmatus. «Mingil hetkel saime aru, et üle nädala plaane ei ole mõtet teha ja võtsime päev korraga. Korraldame aastas ligi sada golfivõistlust ja kindlasti oli üks eesmärk ka õnnestunud kommunikatsioon ja vastus küsimusele, et kui niisama saame mängida, miks me ei võiks võistelda,» märkis Kross.

Golf on tervisele hea! Pilt on illustratiivne. FOTO: Raul Mee