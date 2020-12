Äsja lõppes tänavune hooaeg Monzas, kuid juba käib töö järgmise aasta nimel. Kui paljud sõitjad on teinud juba ka testimisi, siis M-Spordi osas on palju lahtisi otsi. Üheks, kes tööta võib jääda on Soome ralliäss Suninen.