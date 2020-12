Esmaspäeval saabus Northugi jaoks tõsiasi, et Oslo ringkonnakohus mõistis endise murdmaasuusataja seitsmeks kuuks vangi ning lisaks võeti talt kogu eluks ära juhiluba. Norra kriminalist Leif Persson tunnistab, et Northugi käitumine on väga huvitav.