Kergendus Venemaa laskesuustamisele: varasemalt dopingukaristust kandnud Loginov võib MMil osaleda

Detsembris sai selgeks, et Venemaa sportlased ei tohi võistelda oma riigi lipu all järgmisel kahtedel olümpiamängudel ning sarnane reegel kehtib ka antud perioodi ülejäänud maailmameistrivõistlustel. Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) soovis, et karistus kehtiks neli aastat, kuid Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) vähendas selle kahele aastale.