Olümpiavõitja arvestas pulmas koroonapandeemiaga, kuid kriitikute sõnul mitte piisavalt

Nagu tänapäeval kohane, postitas Sock ühismeediasse pulmast mitu pilti. Need tekitasid aga pahameelt, sest külalised istusid lähestikku ega kandnud maske. 28-aastane servikahur ja tema värske abikaasa on saanud kriitikat, sest näib, et pulmas vilistati endiselt möllavale koroonapandeemiale.