Monte Carlo on alati olnud hooaja üks keerulisemaid võistlusi. Uuel aastal on väljakutse aga veelgi suurem, sest kavas on nii mõndagi uut. Küll on aga tore tõdeda, et ekipaažid on korraldajatele tekitanud peavalu, sest nad ei saa kõiki soovijaid starti lasta. Huvi ralli vastu on suur!