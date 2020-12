Praegu juhendab Gerrard Šotimaa kõrgliigaklubi Glasgow Rangersit ja seda igati edukalt. 20 vooruga on neil koos 56 punkti, mida on 16 rohkem kui viimase üheksa aasta tšempionil Glasgow Celticul. Samas on Celtic mänginud kolm kohtumist vähem, ent selge favoriit meistritiitlile on tänavu ikkagi Rangers.