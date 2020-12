Lund on piisavalt, kuid kõik soovijad Lõuna-Eesti suusanõlvadele ei mahu

«Meil on lund – tere tulemast,» seisab Kuutsmäe kodulehel kutsuvalt loosung. Eestlased on seda üleskutset kuulda võtnud, sest pühade ajal mattusid Lõuna-Eesti lumivalged nõlvad pikalt talve saabumist oodanud külaliste alla.

Kõik see on väga tervitatav. On ju ka Vabariigi valitsus kutsunud inimesi üles rohkem vabas õhus liikuma ja sporti harrastama. Koroonaviirusest tingitud olukorras tuleb aga ka sealgi järgida piiranguid ja hoida distantsi.