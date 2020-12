Karikafinaalis kohtuvad igipõlised rivaalid: tuleb kindlasti huvitav etendus

Kompromissitus heitluses alustas Kehra teist pooltundi paremini ning juba avapoolajal võimsas viskehoos olnud Dmõtro Jankovski viis külalised 21:16 ette. Tapa võitles, vähendas paaril korral vahe kolmele väravale, ent lähemale ei saanud. Kehra suurim edu saabus 53. minutil, kui vigastusest paranenud Janar Mägi viskest 30:23 tuli.

«Tapal on alati raske. Mikola Naum oli kodutöö hästi teinud ja tõrjus suurepäraselt. Tapa võitles südikalt, aga kuigi kohtumine oli pingeline, siis kontrollisime enamiku ajast. Põlvas teisipäeva õhtul saab veelgi keerulisem olema, kuid lähme võitlema. Pole ammu trofeesid võitnud, kindlasti on see lisamotivaatoriks,» hindas Kehra peatreener Mart Raudsepp.