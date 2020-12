Dallas purustas 29 aastat püsinud rekordi, Warriors avas võidarve

Kuigi enne kohtumist oli Clippersil kirjas kaks võitu ning Mavericksil sama palju kaotusi, siis oli selge, et ilmselt need seisud muutuvad. Samas ei olnud keegi valmis, et Dallas sõidab Los Angelese klubist konkreetselt teerulliga üle.

«Näitasime, kes me oleme. Inimesed kandsid meid kahe esimese mängu arvelt maha. Sellest tuleb pikk hooaeg, kuid me peame jätkama samas tempos. Peame rõhuma kaitsemängule. Alates praegusest on see meie eriline relv,» rääkis Doncic pärast kohtumist.