39-aastane Federer on lõikustest kenasti taastumas, kuid tema vorm pole veel piisav, et tipptasemel kaasa lüüa. «Kuigi taastumine on läinud kenasti, otsustas Roger pärast oma tiimiga konsulteerimist, et tulevikku silmas pidades on parim otsus profitennisesse naasta pärast Austraalia lahtisi,» ütles Godsack.