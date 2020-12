Ari Vatanen: oleksin väga hämmastunud, kui Ott ja Martin piirduksid vaid ühe MM-tiitliga

Vataneni hinnangul said Rally Estonia korraldajad oma tööga suurepäraselt hakkama ning Rahvusvahelise autoliidu (FIA) poolelt on päris mitmed inimesed seda temaga rääkides kiitnud. Lisaks avaldas Vatanen, et oleks väga hämmastunud, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja piirduksid vaid ühe MM-tiitliga. Jüri Vipsi edusammudest rääkides tõi Vatanen välja, et Soomes ja Eestis, mis on peamiselt rallimaad, on raske mõista, kui raske on vormel 1 sarjas maailma tippu jõuda.