Mercedese F1 piloot Hamilton võitis tänavu karjääri seitsmenda MM-tiitli, tõustes ühele pulgale Michael Schumacheriga. Sel hooajal triumfeeris Hamilton 11 etapil, kogu karjääri jooksul on ta poodiumi kõrgeimal astmel seisnud 95 korral. See on ka vormel 1 sarja rekord.