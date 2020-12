Uskumatu saavutus: Eesti fitnesskaunitar tõi koju esimese MM-profimedali

Fitness on pööraselt populaarne, aga kõiki neid võistlusi, klasse ja kategooriaid eristada pole kaugeltki lihtne. On EMid ja MMid, kommertsvõistlused, kasvud ja medaleid sajab hulgaliselt. Absoluutsel tipptasemel on aga asjad lihtsad – kuld on maailma täielik tipp ja hõbe maailma teine.