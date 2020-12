Jüri Vipsi võimalus? Red Bull edutab talendi F1-sarja

Red Bulli kontserni omandusse kuulub F1s kaks tiimi – Red Bull ja AlphaTauri. Neist esimene on nn põhimeeskond, mille ridades on tulnud maailmameistriks Sebastien Vettel. Teine aga järelkasvutiim, mis kandis kuni eelmise aastani Toro Rosso nime. Sealt on 15 aasta jooksul sirgunud mitmed praegused tipptegijad, nagu Daniel Ricciardo, Carlos Sainz jr ning Red Bulli praegune esisõitja Max Verstappen.