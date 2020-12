Premier League pannakse koroonaviiruse kiire leviku tõttu ilmselt kaheks nädalaks pausile

Inglismaa kõrgliigaklubid on arutanud võimalust, et hooaeg jaanuaris kaheks nädalaks peatada. Eesmärgiks on pidurdada meeskondades vohama hakanud koroonaviiruse levikut. Teisipäeval selgus, et kõikide klubide peale lisandus ööpäevaga 18 koroonapositiivset.