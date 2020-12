Neljakordne olümpiavõitja kiitis eestlasest treenerit: ta on valju häälega, aga saame suurepäraselt läbi

Einaste tuntuim hoolealune on neljakordne olümpiavõitja Dario Cologna. Ta ütles väljaandele Blick, et eestlane piitsutab neid treeningutel kõvasti. Palju rõhku pannakse lühikestele, kuid intensiivsetele intervallharjutustele. Mõnikord kestab harjutus vaid 30 sekundit. «Treenime nii, et oleme lõpuks äärmiselt väsinud. Sellised intervalltreeningud teevad valu,» ütles Cologna.