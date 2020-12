Bottas on vormelikarjääri kõrvalt osa võtnud kolmest rallist. Oma debüüdi tegi ta 2019. aastal just Arctic Rallyl, kui tuli koos Marcus Grönholmi omaaegse paarimehe, kahekordse maailmameistri Timo Rautiaineniga üldarvestuses viiendaks. Meeste istumise all oli siis Ford Fiesta WRC-masin.