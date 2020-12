Aivar Kuusmaa nimetati Eesti korvpalli Kuulsuste Halli

Eeskätt on Aivar Kuusmaa jäänud korvpallisõprade mällu kui virtuoosne viskaja, kelle sarnaseid kaugpommitajaid on Eestis raske kõrvale panna. Ta hullutas korvist kaheksa-üheksa meetri kauguselt tehtud tabavate visetega tulihingelisi fänne nii Gruusias kui Leedus, Saksamaa publik ahhetas valusalt kui Kuusmaa järjekordne kolmepunktivise viis Eesti koondise võidule võõrustajate üle Saksamaal 1993. aastal peetud Euroopa meistrivõistlustel. Kreeka poolehoidjad tunnevad blondi viskekahuri ära ka veel hulk aastaid hiljem. Sedavõrd atraktiivne oli Kuusmaa mängijana. Treenerina on tal samuti ette näidata kolm Eesti meistritiitlit Tallinna Kalev/Cramo meeskonnaga. Tänasel päeval tegutseb legendaarne viskekahur Audentese Spordigümnaasiumi poiste korvpalliosakonna peatreenerina.