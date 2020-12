Sünnipäeva tähistanud LeBron James jõudis müstilise verstapostini

Jamesil on nüüd 1000 järjestikulises kohtumises statistikasse märgitud vähemalt 10 silma. Lakersi superstaar on selles arvestuses täiesti omast klassist, sest rekordite raamatust võib teiselt kohalt leida legendaarse Michael Jordani 866 kohtumisega. Aktiivsetest mängijatest on Jamesile kõige lähemal Houston Rocketsi tähtmängija James Harden, kes on sääraste numbriteni jõudnud 411 mängu järjest.