Uruguay jalgpallurit karistati sõbra tänamisel sõna «negrito» kasutamise eest mängukeelu ja suure rahatrahviga

Ning selle väljendi ümber läks möll lahti. Inglismaa jalgpalliliidu meelest oli tegemist mustanahaliste inimeste solvamisega. Cavani lausus, et kirjutas ainult sõbrale vastaseks ja tänas toda, Lõuna-Ameerikas kasutatakse sõna «negrito» sümpaatia väljendamiseks.

«Ma ei tahtnud kedagi solvata. Olen ükskõik millises vormis rassismi vastu, seetõttu eemaldasin postituse kohe, kui mulle selgitati, et seda võidakse valesti mõista,» lisas Cavani.

Ta pöördus lausa ühe uruguailasest keeleteadlase poole, kes kinnitas agenrtuurile Reuters, et see ei tähenda solvangut, seda kasutatakse ainult teatud regioonis, kuid Inglismaal püütakse sellele anda globaalset sisu. Näiteks Uruguays on üle 10 000 sõna ja väljendi, mis erinevad tavalisest hispaania keelest.