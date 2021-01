Värske Toyota tiimiboss Latvala napilt MM-tiitlita jäänud Evansist: tean, mida ta tunneb

Mõned arvavad, et seetõttu võib Latvalal tiimijuhina puudu jääda võitjamentaliteedist. Võib-olla. Kindel on aga see, et kogemusi on 35-aastasel rallispetsialistil kuhjaga. Juba sel hooajal võib neist kasu lõigata hoolealune Elfyn Evans, kes jäi mullu väga napilt - viimase etapiga - MM-tiitlist ilma.