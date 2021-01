Michael Schumacheri lähedane sõber: ta on kõva võitleja ja peab vastu

«Selle tragöödia meenutamine tekitab endiselt palju kurbust. Aga austuses Michaeli ja tema pere vastu, ei tohi ma tervisliku seisu kohta sõnagi öelda. Ainult minul, [Jean] Todtil ja veel mõned lähedasel on võimalus teda vaatamas käia,» rääkis endine Ferrari testsõitja Itaalia meediale.

«Michael on alati kõvasti trenni teinud ja tänu sellele peab ta vastu. Kui me omal ajal Mugellos ja Monzas testisime, siis pauside ajal treenis Michael jõusaalis või põrutas rattaga mägedesse. Michael jääb Michaeliks! Ta on kõva võitleja ja loodetavasti tuleb sellest olukorrast varsti välja.»