Barcelonas valmistutakse Messi lahkumiseks

On ju öeldud, et kõik hea saab ükskord otsa. Nõnda võib juhtuda ka Barcelonas, sest alates jaanuarist saab nende talisman Lionel Messi pidada läbirääkimisi mistahes võistkonnaga maailmas. Hetkel käib tihe töö, et säilitada praegune olukord, kuid vähemalt üks presidendikandidaat Victor Font on valmis ka halvimaks.