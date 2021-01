Elavate seast lahkus hiljuti korvpalli Kuulsuste Halli valitud NBA legend

Sunsi ridades valiti ta viiel korral NBA tähtede mängule ning kuulus ka kolmel korral NBA esimesse sümboolsesse viisikusse. Karjääri jooksul viskas ta NBAs keskmiselt 15,6 punkti, jagas 4,4 korvisöötu ja võttis 1,3 vaheltlõiget. See oli piisav, et Suns tema number 44 mängusärgi oma halli lakke riputaks. Ta on siiani klubi ajaloo viies skooritegija.