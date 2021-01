Mehhiko meedia kirjutab, et kohalik MM-etapp on riigi kõige olulisem spordivõistlus. Koroonapandeemia tõttu keskendub MM-kalender sel aastal aga Euroopale ning meie jaoks üleookeanirallidest on kirjas Keenia, Jaapan ja Tšiili. Kui üks neist peaks mingil põhjusel ära kukkuma, pääseks püünele Argentina.