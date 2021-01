Curry viskas punktirekordi ja lähenes Bryanti saavutusele

Warriorsi 137:122 võidumängus noppis ta veel viis lauapalli ja andis neli resultatiivset söötu. Kokku tabas Curry kaheksa kolmepunktiviset ning on selle saavutusega nüüd hakkama saanud 49 kohtumises. Tegevmängijatest tähendab see konkurentsitult parimat statistikat, paremuselt teisena on 21 mängus sellise arvu kolmeseid loopinud Houston Rocketsi mängija James Harden.