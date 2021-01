Chelsea hooaja algus oli igati kiiduväärt ja Lampardi juhendatavat klubi hakati isegi üheks tiitlisoosikuks nimetama. Alates 12. detsembrist on kõrgliigas saadud vaid üks võit, sinna kõrvale mahub neli kaotust ja üks viik. Hooaja jooksul peetud 17 mängust on võidetud seitse, selle kõrvale on kogunenud viis kaotust ja sama palju viike.