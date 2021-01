Naised pole vormel 1 sarjas kanda kinnitanud ning läbi aegade on maailma koorekihiga saanud jõudu katsuda kaks naist. 2018. aastal raske avarii teinud sakslanna Sophia Flörsch on varasemalt kinnitanud, et soovib ühel päeval F1te pääseda, kuid tõi intervjuus esile, et naised kuuluvad praegu tiimidesse mitte hea sõiduoskuse, vaid ilusa naeratuse pärast.