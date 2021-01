Indrek Zelinski liitub Premium liiga hõbedaklubiga

«Väga hea meel on võimaluse üle liituda Eesti ühe parima jalgpalliklubiga» ütles Zelinski meeskonna sotsiaalmeedia vahendusel. «Oma üheksa aastasele treeneritööle tuginedes loodan anda Paide Linnameeskonnale edasi oma parimad teadmised ja oskused, et saaksime koos astuda järgmise sammu!»

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko tõi välja, et klubi eesmärk on jätkuvalt tipus püsida ning selle jaoks vajatakse uut energiat. «Oleme klubina teinud silmnähtava arengu ja selle edu taga on pühendunud inimesed. Meie eesmärgiks on tipus püsida ja selle elluviimiseks vajame uut energiat, uut inimest.»