Seitsmendat aastat järjest on Monte Carlo ralli keskus Gapi linnas, mis asub Hautes-Alpesi regioonis. Pärast seda, kui piirkonnas pikendati õhtust liikumispiirangut, on tõstatatud küsimus, kas ralli korraldamine on ikka tark tegu.

Ametlikult on teatatud, et võistlus toimub praeguse info kohaselt planeeritult. Hooldusala on kõrvalistele isikutele suletud, kiiruskatsetele pealtvaatajaid ei lubata ning see peaks WRC-sarjaga seotud isikute ümber tagama nn «mulli».