Algav F1-hooaeg pidi kujunema läbi aegade üheks tihedamaks, sest planeeritud on 23 etappi. Nüüd on küsimärgi alla sattunud avaetapp Austraalias, sest seal kehtivad niigi väga karmid riiki sisenemise tingimused ning koroonaviiruse uue tüve leviku piiramiseks erandeid ei tehta.

Just see ongi viinud arusaamale, et Austraalias toimuvat hooaja avaetappi pole võimalik algselt kavas olnud ajal korraldada. Tundub, et GP edasi lükkamine muudab ka etappide järjestust hooaja teises pooles, kuid see pole veel lõplikult kindel, vahendab Autosport. Hooaeg peaks järelikult algama 28. märtsil Bahreinis.