Venemaa jalgpalli üks legendaarsemaid klubisid Moskva Spartak jääb ilmselt käimasoleva hooaja järel peatreenerita. Praegune loots Domenico Tedesco on teatanud, et ei kavatse lõppevat lepingut pikendada ning nii on kohalikus meedias alanud juba uue peatreeneri otsingud. Hiljuti käidi välja ka Narvas sündinud Valeri Karpini nimi, kes on juba eelnevalt Spartakit juhendanud.