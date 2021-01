Kümned Venemaa laskesuusatajad loobusid dopingküttide saabumisel võistlustest

Tänavu 24.-28. detsembil toimunud võistlusel said sportlased vahetult enne starti teada, et dopingukütid on pärast distantsi valmis tegema teste. Enne sprindidistantse otsustasid 12 naisjuuniorit ning 21 meesjuuniorit end stardinimekirjast eemaldada ja säärane olukord tekitas kohe kahtlusi.