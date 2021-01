Jaanuari alguses said jälle hoogu Lionel Messi üleminekusaaga. Argentinlasel on praeguse koduklubiga jäänud lepingut alles vähem kui pool aastat ning seega võib ta rahumeeli pidada läbirääkimisi mistahes võistkonnaga maailmas.

Aina enam on õhus variant, et Messi siirdub mängima USA kõrgliigasse MLSi ning tema koduklubiks võib saada David Beckhami omanduses olev Inter Miami. Sellele andis veel tõuke, et Argentina pallivõlur on Miamisse aasta tagasi soetanud 5,9 miljonit eurot maksva luksuskodu.