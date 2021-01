Jalgpallikoondise uus peatreener Thomas Häberli: on vaja tegusid, mitte juttu

«Tere! Mul on rõõm siin olla. Eesti koondise jaoks töötamine on minu jaoks au,» alustas Maarjamaa jalgpalliesinduse uueks peatreeneriks palgatud Thomas Häberli pressikonverentsil oma esimest sõnavõttu. Tulevikku vaatav šveitslane alustab tööd pingelisel ajal, sest koondis vajab rahuldavaid tulemusi ja mängupilti kui kaldale uhutud kala õhku – viimane võit, see kõige magusam resultaat, jääb 16 kohtumise ja peaaegu kahe aasta taha.