Totral viisil end vigastanud Tour de Ski favoriidi jätkamine tõsiselt kahtluse all

Karlsson alustas tänast võistlust väga hästi ning asus 1,7 km vaheajapunktis juhtima. Tema kahjuks ei püsinud edu just kuigi kaua ja hoopis hakkasid armetult tiksuma kaotussekundid. Finišisse jõudis rootslanna Digginsist 52,4 sekundit kehvema ajaga, millega teenis üheksanda koha. Sellele vaatamata võib suusatuur tema jaoks juba lõppenud olla.

Karlsson tõdes, et enne starti juhtus temaga õnnetus. Arstid hindasid, et midagi väga hullu ei tuvastanud ning ta lubati võistlema. «Läksime hotellis treeneri juhendamisel soojendusharjutusi tegema ning tundsin, et oleks hea mõte mõned lõua tõmbed teha. Kahjuks valisime selleks ukseraami, mis ühel hetkel raskusele alla vandus. Vigastasin kukkudes nii oma jalga kui ka sabakonti,» selgitas Karlsson pärast finišit.