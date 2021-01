Hein võib Arsenalis saada ametikõrgendust

18-aastane Hein on hetkel Arsenali väravavahtide seas neljanda asetusega, kuid võib pärast talvise üleminekuakna sulgumist tõusta pügala võrra kõrgemale. Hetkel on tema ees Bernd Leno, Runar Alex Runarsson ja Matt Macey.

Daily Maili ajakirjanik Sami Mokbel avaldas ühismeedias, et viimane neist on klubist lahkumas. Tema sõnul on Arsenal löönud käed Šotimaa kõrgliiga klubi Hibernianiga. Üleminek on vaid meditsiinilise ülevaatuse taga ja kui see probleemideta möödub, on Macey Hiberniani mängija.