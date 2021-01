Aivar Kuusmaa NSVL noortelaagritest: pärast trenni kallistasin kohe vetsupotti

Kas säärast trennilõhkumist on tulnud pärast neid laagreid veel ette?

Panathinaikoses, kui (Božidar) Maljkovic oli treener, oli samuti päris jõhker. Kui eesotsas oli kreeklasest treener Kostas Politis, oli meil enne jõule periood, kus olime 18 päeva järjest töös. Kui tulime võistlustelt, siis otse lennukist mindi saali treenima. On olnud erinevaid perioode ja ma ei taha öelda, et kui ma tulin Riia ASK-st Kalevisse, et siin midagi kerget oli. Kõige hullem asi, mis meenub, kui olin Riiast Tallinnas puhkusel koos Saksaga (Ivo Saksakulmuga) ja Salumets kutsus meid testidele. Test koosnes sellest, et 3x400 meetrit pidime jooksma 2-minutilise intervalliga, kus pidid samal ajal verd andma. See viimane 400 meetrit oli nii jõhker, et võis hulluks minna (Naerab.). Kui tahad sportlaseks saada, siis esimene asi on rutiinitaluvus ja teine enda tahtmine. Sa pead sellest raskusest üle olema.

Jõuame 1993. aasta EMini. Seal vist tulid kõik mängud välja, mis pidid tulema? Oli sajaprotsendiline õnnestumine?

Belgia mäng oli selline, et kas koju või edasi ja selle suutsime lõpus ikkagi enda kasuks keerata. Turniir oli pikk, meil olid head võidud all ja saime natuke kavaldada. Salumets ei andnud teatud mängudes põhimeestele palju minuteid, vaid kasutas teisi mehi ja siis saime endale Venemaa vastu. See oli kõige ebaõnnestunum mäng kogu turniiri peale. Pärast Venemaad oli Bosnia ja Hertsegoviina ning siis viienda-kuuenda koha mäng, kus meil ei olnud varianti turniiri suurfavoriidi Hispaania vastu, kes oli kaotanud Saksamaale.

Tulles tagasi Kalevi ja Panathinaikose juurde. Mis nende meeskondade suurimad erinevused olid?

Meil siin polnud niisugust võidukohustust, et kui kaotad või kehvasti mängid, saad kohe kinga või treener lendab. Panathinaikoses oli kolme aasta jooksul neli treenerit. Pidime võitma kõik mängud. Mäletan, kui saime ühe mängu tappa, mida me poleks tohtinud saada, siis võistkonna president tuli riietusruumi nii, et uks käis pärast mõlemale poole lahti (Naerab.). Välismaal olles on sul täielik fookus ja eksimisvõimalusi väga palju pole. Treeningutel andsid 15-16 meest endast kõik, et treenerile silma jääda ja mänguaega saada. Olid ka ajad, kui ma 12 mehe hulgas ei olnud ja istusin tribüünil. Seal oli ikka räige konkurents ja keegi kellelegi ei halastanud. Eestis nii polnud.

Aivar Kuusmaa (palliga) mängis 1993-1996 Ateena Panathinaikoses. FOTO: Trifoglioverde

Praegu mängib sinu poeg Kaspar Itaalias. Saad talle koduigatsuse asjus vist päris head nõu anda tänu Kreeka perioodile?

Ma ei ole sellest aru saanud, et tal koduigatsus oleks. Mul oli endal samamoodi. 16-aastaselt elasin TSIK-is. Siis liikusin mööda Venemaad, siis tuli sõjavägi - täielikult iseseisev elu. Aeg-ajalt tahtsin ikka koju ka ja siis tulingi. Näen, et poiss on samasugune. Kõik muu on tähtsam kui koduigatsus. Eesmärk on ikkagi korvpalluriks saada. Sel kevadel, kui neil Itaalias mänge polnud ja suurem koroonateema oli seal läbi, jäi arusaamatuks, miks ta nii hilja koju tuli. Siis saime aru, et seal käivad trennid, laagrid ja enamik sõpru on ka juba Itaaliast ning ta ei tahtnudki varem koju tulla.

Küsib ta sinu käest vahepeal nõu ja arutate korvpalliasju?

Me natuke arutame, aga olen talle öelnud ka, et ma ei taha väga palju vahele segada, sest tal on oma treenerid. Igal treeneril on omad nõudmised ja kui mina hakkan talle rääkima oma mõtetest, kuidas võiks teha, siis see võib vastuolus olla tema treeneri mõtetega.

Kas su temperamentsus on pigem kasuks tulnud või on tekitanud probleeme ka?

Ei oska öelda. Eks tavaelus olen temperamendiga endale liiga teinud küll. Samas ma ei oska võlts olla, et ma ei ütle välja, mida mõtlen. Pigem ütlen oma arvamuse välja. Kas see on õige või vale, aga siis on see tehtud. Mingis mõttes on kindlasti kahjuks tulnud, aga mõnes mõttes kindlasti kasuks.

Kas 2001. aasta EMi osas on ikka väike okas hinges või ei mõtle sellele?