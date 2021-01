Latvala seisab tiimipealikuna esimese tähtsa otsuse ees

Jah, MM-sarja stardini Monte Carlos, kui see ikka toimub, on veel veidi üle kahe nädala aega, ent üks oluline otsus tuleb langetada juba reedeks. Nimelt peetakse järgmisel nädalavahetusel (15.-16. jaanuar) Soome meistrivõistluste kavva kuuluv Arctic Rally.

«Registreerimisperioodi pikendati. Saan nii palju öelda, et kaalume seal võistlemist MM-sarja eelseks testiks. Veel pole teada, kas Lapimaal ka WRC-etapp toimub. Ilmselt see veel ei selgu. Aga meie osalemise osas püsivad mõned lahtised otsad. Meil on mõtteaega reedeni, kaalume võimalusi,» sõnas Latvala rallit.fi-le.