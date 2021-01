Täiskohaga tööta jäänud Suninen: minu tasemel sõitja ei peaks peale maksma

Pole suur saladus, et Greensmithi tase jääb Suninenile oluliselt alla, ent britt maksab sõitmise eest ise. Kuna M-Sportil puudub Fordi tehase tugi, on nad konkurentidega võrreldes olnud alati kehvemas positsioonis. Lõppenud koroona-aastal süvenes nigel finantsolukord veelgi.

«Tean, et Malcolm (Malcolm Wilson, M-Sporti omanik) tahtis minuga koostööd jätkata. Samas oli üsna selge, et tiimi pole raha. Tunnen, et minu tasemel sõitja ei peaks miljonit eurot peale maksma, et MM-sarjas sõita. Sellistel tingimustega ma polnud nõus,» avas Suninen rallit.fi-le antud intervjuus tausta.