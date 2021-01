Neuville'il on musta stsenaariumi puhuks WRC-isadele plaan

«Kui meil õnnestuks Monte Carlo näiteks hooaja lõppu nihutada, oleks see tore lahendus. Vahva oleks sellise ralliga aasta lõpetada,» pakkus Hyundai piloot DirtFish'ile antud intervjuus välja lahenduse, kui võistlus peaks esialgu ära jääma.

«Oleks väga pettumustvalmistav, kui me tänavu Montesse ei läheks. Sellele oleks väga lihtne lahendus: ärajätmise asemel paigutame selle hooaja lõppu. See oleks kõige turvalisem valik - kõige tähtsam on ju võistelda.»