Sildaru tasavägise võistluse järel: mul on hea meel finaalis olla, sest konkurents oli kõva

Kvalifikatsioonis, kus osales 25 suusatajat, said sportlased teha kolm laskumist, millest arvesse läksid kaks paremat. Sildaru tegi mõlemale poole, vasakule ja paremale selg ees 1080-kraadise hüppe. Kohtunikelt teenis ta soorituste eest 159 silma. Kvalifikatsiooni võitis prantslanna Tess Ledeux 182,80 punktiga.

«Pigem jäin võistlusega rahule, sest konkurents oli hästi kõva. Enne võistlust oli küsimus, kas saan üldse finaali või kui saan, siis kui lihtsasti või kui napilt. Mul on meel, et mul õnnestus finaali jõuda. Tegin ära need trikid, mida tahtsin teha, kuigi mitte nii hästi kui soovisin,» lausus Sildaru.