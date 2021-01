FC Floraga liitunud Ojamaa: soovin anda panuse, et jõuaksime euroliiga alagrupiturniirile

Veel samal aastal siirdus ta Derby County noorteakadeemiasse. Aastate jooksul on ta mänginud nii Austrias, Hollandis, Horvaatias, Norras, Saksamaal, Soomes, Suurbritannias kui ka eelpool nimetatud Poolas. Senise klubikarjääri jooksul on Ojamaa löönud 244 kohtumises 29 väravat, kirjutab FC Flora kodulehel .

Ründav äärepoolkaitsja tegi debüüdi A-koondises 25. mail 2012 sõpruskohtumises Horvaatia vastu. Pärast seda on olnud Ojamaa ka pidevalt koondise nimekirjas. Oma esimese ja siiani ainsa rahvuskoondise värava lõi Ojamaa 30. mail 2018. aastal Leedu vastu. Kokku on Ojamaa esindanud Eesti koondist 44 korda.

Flora spordidirektor Norbert Hurda sõnul toob Ojamaa liitumine kaasa olulist lisajõudu ründeliini juurde. «Meil on hea meel, et Henrik Ojamaa on jõudnud ringiga koju tagasi. Henrik on füüsiliselt tugev ja tehniliselt meisterlik mängija, kes lisaks oskustele toob meeskonda rahvusvahelist kogemust.»