Tartu loodab karikafinaali kaotusvalu maha pesta, kuid selle nimel mehi lõhkuma ei hakka

Laupäeval kell 13:00 – TalTech vs. Tartu Bigbank

TalTech asub liigatabelis 10 punktiga 7. kohal. Tabelis 2. kohal olev ja novembris esimese omavahelise kindlalt 3:0 võitnud Bigbank peaks olema selles vastasseisus selge favoriit, aga kõigil on värskelt meeles detsembri alguses mängitud Aadu Luukase poolfinaal, mille tehnikaüliõpilased kodusaalis 3:1 võitsid.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu: «Paar päeva tagasi vigastas üks meie olulistest mängumeestest trennis hüppeliigest ja hetkel proovime teda maast uuesti kerkima panna. Meil on hädasti vaja, et kõik põhimehed rivis oleksid, sest erinevalt pikema pingiga satsidest pole meil vahetusmeeste kastist samaväärseid mehi platsile tuua.»

Alar Rikberg FOTO: Tairo Lutter

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg: «Meestel on hästi meeles, et viimati kui TalTechil külas käisime, siis kaotasime. Nii et motivatsiooni leidmisega meil probleeme ei teki, aga seekordne kohtumine Mustamäel pole kindlasti meie selle hooaja kõige tähtsam mäng. Olulisem on hetkel mehed terveks ravida.

Meil on põhikoosseisust praegu terved vaid kaks mängijat – Kevin Soo ja Märt Tammearu. Ülejäänud põhimehi – Kert Toobal, Rait Rikberg, Albert Hurt, Alex Saaremaa, Stefan Kaibald ja Siim Põlluäär – vaevavad kas suuremad või väiksemad tervisemured. Kui karikafinaalis tulid platsile ka poolvigased mehed, siis praegu jälgin eelkõige, et mehed saaksid end korralikult terveks ravitud.»

Laupäeval kell 17:00 – Pärnu VK vs. Tallinna Selver

Pärnakad jagavad liigatabelis koos RTUga 5.–6. kohta, aga 3. kohal olevast Selverist lahutab neid vaid kaks punkti, nii et 3:0 või 3:1 võidu korral tõuseksid suvepealinna mehed kohe vastastest kõrgemale. Võiks arvata, et hooaega krobeliselt kolme kaotusega alustanud, aga seejärel liigas kuue järjestikuse võidu ja äsjase Aadu Luukase karikavõiduga imelise hoo sisse saanud Selver on selle mängu soosik, aga ei tasu unustada, et ka Pärnu näitas vahetult enne pühadepausi tõeliselt head klassi kindla 3:0 võiduga liiga liidri Saaremaa üle. Detsembri alguses võitis Tallinnas esimese omavahelise mängu Selver 3:1.

Avo Keel FOTO: Tairo Lutter

Pärnu VK peatreener Avo Keel: «Selle mängu tulemust mõjutab kindlasti vahepealne hakitud treeningprotsess. Pühade ajal said mehed mõned päevad puhkust ja alles vahetult enne nädalavahetust selgub millises mängukonditsioonis tegelikult ollakse.

Hooaja esimeses pooles on toimunud põnevad arengud – kui sügisel arvati, et tulemas on väga tasavägine hooaeg, siis vahepeal avastati üks «turbomeeskond» ehk Saaremaa VK. Nüüd on mõne nädala jooksul selgunud, et see turbo polegi võib-olla nii «turbo», ja et ehk on hoopis meie laupäevane vastane veel «turbom». Inimesed võtavad asju liiga tõsiselt, muidu ütleks, et kui suutsime enne jõule Saaremaale tuule alla teha, asi see siis Selverit võita pole. Aga targu jätan selle huumori siin tegemata.»

Rainer Vassiljev FOTO: Tairo Lutter

Tallinna Selveri peatreener Rainer Vassiljev: «Oleme peale pühi töörütmi taastanud. Mehed said viis päeva puhkust, visuaalsel vaatlusel tundub, et keegi verivorsti kuritarvitanud pole. Loodan, et karikavõit ja sellega kaasnenud positiivne emotsioon kanduvad üle siia aastasse ning jätkame sealt kus enne jõule pooleli jäime.

Detsembri alguses saime neist jagu, aga Pärnu näitas võiduga Saaremaa üle oma tegelikku potensiaali, seal on korralikud mängumehed ja tean, et kerget mängu oodata ei ole.»

Pühapäeval kell 17:00 – TalTech vs. Pärnu VK

TalTech on sel hooajal saanud kuue kaotuse kõrvale vaid kolm võitu, aga skalpide hulgas on näiteks Selver Tallinn ja tabeli neljas meeskond Jekabpils Lūši. Esimeses ringis septembri lõpus võttis Pärnu kindla 3:0 võidu.

Janis Sirelpuu FOTO: Tairo Lutter

Janis Sirelpuu: «Võtame mäng korraga. Vaatame kuidas läheb meil laupäevases mängus, selle järel saan vajadusel teha muudatusi koosseisus ja mänguplaanis. Palju sõltub ka sellest millise emotsiooni me pühapäeva kaasa võtame.»

Avo Keel: «TalTech on sel hooajal olnud vast kõige ebastabiilsem meeskond liigas. Heal päeval suudavad nad kõikidega nagu võrdne võrdsega mängida, neil on näiteks ette näidata võidud Selveri ja Jekabpilsi üle. On selge, et kui tehnikaülikooli poistel on hea päev, siis keskpärase mänguga neist jagu ei saa vaid peame võitmiseks ise omal heal tasemel mängima.»